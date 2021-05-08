"Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, которые будут инвестировать в футбол душу и сердце, вкладывать душу и сердце, значит качество футбола и чемпионата будет расти.

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Значит конкуренция будет лучше и значит в Европе будем все выглядеть лучше. Поэтому это хорошо для украинского футбола", – признался Ринат Ахметов в интервью Александру Денисову.

Напомним, Александр Ярославский уже был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Заявление о возрождении харьковского клуба миллионер сделал в конце февраля.

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