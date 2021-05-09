"Может ли Срна возглавить Шахтер? Конечно, почему нет? Все возможно. Но именно на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой.

Каштру попрощался с Шахтером

Я на эту тему с ним не разговаривал. Я думаю, что у вас была возможность поговорить и он вам честно скажет. Он очень чистый и откровенный парень. Он всегда скажет. И поверьте на слово – у него ума больше, чем амбиций. Он точно понимает, что он легенда Шахтера.

Он сделал для Шахтера очень много. И еще много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: "Дарио, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером". Я ему что пожелал, удачи или позора?

Если он с этим справится – значит, он будет великим тренером, а если он не справится – значит, он скажет: "Президент, вы меня пригласили и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться. Я с Дарио практически каждый день на связи", – цитирует Ахметова сайт "горняков".

Напомним, Дарио защищал цвета Шахтера в статусе игрока в 2003-2018 годах. А в сезоне 2019/20 Срна работал в тренерском штабе Луиша Каштру.

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