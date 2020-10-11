"Шахтер четвертый сезон подряд и 13-й раз в своей истории стал чемпионом Украины. Команда не просто выиграла титул, а сделала это очень уверенно – за 5 туров до конца чемпионата и с рекордным отрывом в 23 очка от соперников.

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Мы провели прекрасный европейский сезон. Достойное выступление в группе Лиги чемпионов и полуфинал Лиги Европы – это результат, которым можно и нужно гордиться. А главное – на протяжении всего сезона команда показывала по-настоящему красивую игру, радовала своих болельщиков атакующим и результативным футболом.

Успешный сезон был бы невозможен без качественной работы главного тренера Луиша Каштру и его штаба. Мы поверили в этого специалиста, в его опыт и идеи, а он сделал Шахтер еще сильнее. Очень важно, что Луиш Каштру делает все для прогресса и роста молодых игроков, дает шанс каждому.

Я также очень рад, что в сезоне-2019/20 к нам в новом качестве вернулся Дарио Срна. Я точно знаю, что его опыт и любовь к родному клубу еще не раз помогут Шахтеру достичь новых высот", – цитирует Рината Ахметова официальный сайт "горняков".

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер стал чемпионом Украины, а из Лиги Европы дончане вылетели на стадии полуфинала от Интера (0:5).

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