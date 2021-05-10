"Тайсон тоже много сделал для наших побед. Мы ему благодарны. Дай Бог ему успехов в будущем. То, что он ушел бесплатно, нормально. Футболист не в рабстве находится. Футболист имеет контракт, это права и обязанности.

"В Шахтере я поссорился с руководством и тренерским штабом", – Тайсон имел предложения из Европы

Мы подписали с ним контракт. Соглашение завершилось. Мы уважали контракт, выполняем его, как выполняем все контракты перед игроками и тренерским штабом – перед всеми. Так же они выполняют перед клубом. Закончился контракт? У нас есть право и у него есть право продолжить. Если мы не пришли к согласию, он имеет право покинуть клуб – это нормально", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера со ссылкой на программу Великий Футбол.

К слову, бразилец выступал за "оранжево-черных" в течение 8 лет и успел провести 299 матчей. В апреле Тайсон официально перебрался в Интернасьонал, где и начинал делать первые шаги в профессиональном футболе.

Тайсон стал капитаном в дебюте за Интернасьонал в Кубке Либертадорес – разгром соперника с голом экс-звезды Динамо