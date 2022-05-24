"Дорогие болельщики! Сегодня футбольному клубу Шахтер исполняется 86 лет. В другое время и в других обстоятельствах это был бы большой и хороший праздник для всех нас. Однако сейчас идет война, страдают люди, и все наши мысли лишь о том, как помочь Украине и украинцам.

Однако это важная дата нашего клуба. В этот день я хочу еще раз поблагодарить всех футболистов, тренеров, сотрудников, которые писали историю Шахтера на протяжении многих десятилетий и продолжают писать ее сегодня. Различные поколения принесли клубу 41 трофей, каждый из которых имеет особое значение, каждым из которых мы гордимся.

Ахметов: Динамо давно является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины

Большое спасибо нашим болельщикам – без вас не было бы этих успехов и побед. Вы всегда с Шахтером, поддерживаете клуб, помогаете одолевать все сложности и двигаться вперед. И сегодня мы вместе с вами мечтаем только об одном – вернуться в мирную и спокойную жизнь, снова встретиться на стадионе, наслаждаться футболом и радоваться победам любимой команды. Убежден, что такой день обязательно наступит.

Сегодня Шахтер помогает людям. Мы открыли центр для переселенцев на Арене Львов, который приютил сотни людей из разных городов страны, которые пострадали от военных действий. Команда проводит благотворительные матчи по всей Европе и таким образом не только собирает средства для поддержки украинцев, но рассказывает всему миру правду о страшной войне в Украине. В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизнь, помогать нуждающимся и приближать победу Украины.

Я искренне желаю, чтобы Украина победила как можно быстрее, чтобы Шахтер вернулся в мирный украинский Донецк и чтобы следующий день рождения клуба мы отметили вместе на нашей Донбасс Арене! Мира, добра, радости и благополучия вам и вашим семьям, дорогие болельщики", – цитирует Ахметова официальный сайт "горняков" .