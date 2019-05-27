Ахметов: Мораес никого не предал, переход из Динамо в Шахтер – это его право

Президент Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал переход Жуниора Мораеса из Динамо в донецкий клуб.

"Игорь Суркис называет Мораеса предателем? Я не знаю, какие аргументы у него, но я считаю просто. Вот, у меня есть игрок, у которого заканчивается контракт. Может я вижу его у себя на таких условиях, а другой клуб видит его у себя на других условиях. Его выбор.

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Если он завтра перейдет в Динамо или туда, куда считает нужным, то да, я могу сказать, что он меня или Шахтер предал. Но он никого не предал: это его право, его карьера, ответственность перед самим собой и своей семьей. Поэтому, я буду уважать его выбор и никогда в жизни плохого не скажу.

Я никогда у игроков не спрашивал: вы пойдете в Динамо или нет. Но я очень благодарен Мораесу, что он выбрал наш клуб и принес нам огромную пользу. В этих трофеях огромная заслуга Мораеса.

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Как отношусь к тому, что Мораес стал игроком сборной Украины? Это его выбор. Я вам хочу сказать, никогда в жизни я это не обсуждал ни с Марлосом, ни с Мораесом. Если вы спросите, как я на это отреагировал, то скажу: с большим уважением.

Я точно знаю, что эти игроки принесут огромную пользу национальной сборной, она от этого будет выглядеть намного качественнее", – поделился Ахметов в эфире программы Великий Футбол.

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