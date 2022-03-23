Президент Шахтера и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов рассказал, какая судьба ждет его предприятия, если они окажутся под властью России.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают жителей города и бомбят заводы.

Ахметов очертил условия победы Украины над Путиным

Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах", – цитирует Ахметова The Wall Street Journal.

Напомним, на территории Мариуполя работают сразу два металлургических комбината олигарха – "Азовсталь" и ММК им. Ильича. В настоящее время заводы временно закрыты.

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