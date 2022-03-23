Ахметов: Мои заводы не будут работать под российской оккупацией
17:23 - Читати українською
Президент Шахтера и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов рассказал, какая судьба ждет его предприятия, если они окажутся под властью России.
"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают жителей города и бомбят заводы.
Ахметов очертил условия победы Украины над Путиным
Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах", – цитирует Ахметова The Wall Street Journal.
Напомним, на территории Мариуполя работают сразу два металлургических комбината олигарха – "Азовсталь" и ММК им. Ильича. В настоящее время заводы временно закрыты.
Россия напала на Украину: Ярмоленко рассказал об аде самых близких в Чернигове, экс-капитан Реала стал украинцем (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter