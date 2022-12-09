В июле 2022-го состояние Ахметова оценивали почти в 5 миллиардов долларов, хотя еще год назад президент "горняков" был куда богаче. Впрочем, самый богатый человек Украины далеко не всегда купался в роскоши.

Ахметов: Свой первый капитал я заработал, играя в карты

Я родился в бедной семье, которая почти не удовлетворяла даже свои основные потребности. У нас был дом на 20 квадратных метров, где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которой мы пользовались утром. Туалет был на улице.

Моя жизненная философия – это философия моего бизнеса. Я ненавижу бедность и страдания людей. Желаю удачи себе и другим. Я хочу видеть людей счастливыми", – цитирует Ахметова The Washington Post.

К слову, 56-летний бизнесмен после начала полномасштабного вторжения России в Украину потерял значительную часть своего состояния – бизнес-империя президента Шахтера подешевела более чем вдвое.

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