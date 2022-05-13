"Поздравляю руководство, сотрудников и болельщиков ФК Динамо с 95-летием клуба. Славная история киевского Динамо – это история великих побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей.

Динамо получило поздравление от Шахтера с юбилеем и ответило упоминанием о Донбасс Арене

Динамо давно и крепко является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины. Историю клуба писали многие поколения выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников, но все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять знаменитые динамовские традиции и достигать высоких целей.

Амбиции и желание побеждать всегда объединяли Динамо и Шахтер, а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние Шахтера и Динамо – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на Донбасс Арене и в Киеве на Олимпийском – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов.

Сегодня все мы живем в ожидании главной, общей для нашей страны победы. И я искренне надеюсь, что скоро Динамо и Шахтер снова встретятся на стадионах мирной, цветущей Украины и проведут еще много ярких матчей при заполненных трибунах. Желаю болельщикам Динамо мира и добра, а клубу – новых громких побед и исторических достижений", – цитирует Ахметова официальный сайт "горняков" .

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