"Победный гол в финале Кубка УЕФА-2009 – это была отличная минута, я был самым счастливым человеком, я думаю, все болельщики Шахтера и украинского футбола были счастливы.

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Но я хочу сказать, что это был 2009 год. А сегодня у нас 2021 год. За эти 12 лет мы не выигрывали европейские трофеи. Нам нужно чаще побеждать. Украинские клубы должны все делать для того, чтобы побеждать в Европе.

А чтобы побеждать в Европе нужно больше любить футбол, в него больше инвестировать. Чемпионат должен становиться лучше и лучше, к нам должны приходить лучшие игроки, лучшие тренеры. Стадионы должны быть переполнены.

Я думаю, что все будет хорошо. Надо иметь терпение и продолжать инвестировать, и верить в то, что мы будем побеждать и на европейской арене тоже", – сказал Ахметов в эфире программы Великий Футбол.

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