Агуэро вышел на второе место среди легионеров по количеству забитых мячей в АПЛ

Хет-трик в ворота Хаддерсфилда стал историческим для форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Аргентинский нападающий "горожан" Серхио Агуэро оформил хет-трик в сегодняшнем матче против Хаддерсфилда и установил сразу два интересных достижения.

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Серхио забил свой 146 гол в АПЛ и стал вторым бомбардиром среди легионеров за всю историю АПЛ. Агуэро обошел бывшего на форварда МЮ и Арсенала Робина ван Перси в активе которого 144 гола.

Лучшим бомбардиром среди легионеров в АПЛ остается экс-нападающий "канониров" Тьерри Анри – на его счету 175 забитых мячей.

Кроме этого, хет-трик в ворота Брайтона стал уже 9 для Агуэро в АПЛ. По этому показателю аргентинский снайпер уступает все только Алану Ширеру, который отметился 11 хет-триками в чемпионате Англии, пишет Opta.

Напомним, Манчестер Сити камня на камне не оставил от Хаддерсфилда. Подопечные Гвардиолы победили со счетом 6:1, в рамках второго тура АПЛ.

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