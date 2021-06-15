Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в очередной раз проявил свою странность в соцсетях.

Новичок Барселоны брутально ворвался в чат во время пресс-конференции своего кума и партнера по сборной – Лионеля Месси.

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"Приветствие всем феноменам, кроме придурков, которые оскорбляют", – написал Агуэро. Чат отображался на общем экране, поэтому "послание" Куна могли видеть все присутствующие и зрители. Забавные и несколько грубые комментарии в соцсетях – визитная карточка 33-летнего форварда.

Напомним, этим летом Агуэро на правах свободного агента перешел из Манчестер Сити в Барселону.

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