Форвард Барселоны Серхио Агуэро во время последнего трансферного окна имел не только вариант продолжения карьеры в Испании.

Летом 2021-го Ювентус дважды пытался заманить аргентинского форварда в Турин, утверждает Sport.es.

Агуэро дебютирует за Барселону на две недели раньше

В конце прошлого сезона в Агуэро завершался контракт с Манчестер Сити, который он планировал покинуть на правах свободного агента. Ситуацией стремился воспользоваться Юве, но Серхио им отказывал. Причина довольно проста – он уже имел устную договоренность с Барселоной.

В конце концов, Серхио Агуэро перебрался именно в столицу Каталонии, подписав контракт на два года. За "блаугранас" он еще не успел дебютировать из-за проблем со здоровьем.

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