В понедельник ветеран занимался в общей группе "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

Зинченко больше не нужен Барселоне – каталонцы решили сохранить нынешнего дублера Альбы

Агуэро получил травму в июньском матче против Бернли. Поврежденный мениск пришлось оперировать, поэтому аргентинец не помог Сити на финише сезона 2019/20 и на старте новой кампании. Существовал риск, что осенью нападающий вовсе не сыграет, однако он может выйти на поле уже после международной паузы.

В прошлом сезоне Серхио Агуэро провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

Ганьба Ліверпуля та Ман Юнайтед, божественна Аталанта на фоні скандалу і перша невдача Кумана в Барсі – огляд вікенду