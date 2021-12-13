Аргентинский форвард все же больше не сможет играть на профессиональном уровне.

В среду состоится церемония, на которой Агуэро сообщит о завершении карьеры. В Барселоне уже все подготовили к его проводам, сообщает на Radio Marca Эмилио Перес де Росас.

Агуэро сделал публичное заявление по поводу слухов о завершении карьеры

Напомним, форвард только летом перебрался в Барселону на правах свободного агента из Манчестер Сити. В 12-м туре Ла Лиги ветерану стало плохо, и он был заменен.

Дальнейшее обследование выявило проблемы с сердцем, поэтому Агуэро уже больше месяца не попадает в заявку. Врачи посоветовали завершить активные выступления, и Серхио прислушался.

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