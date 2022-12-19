Бывший нападающий сборной Аргентины и Манчестер Сити Серхио Агуэро не слишком красиво вел себя после победы "альбиселесте" на ЧМ-2022.

Экс-футболист вместе со всей командой Аргентины праздновал триумф над Францией в финале (3:3, по пенальти 4:2), не сдерживая эмоций и не подбирая слова.

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Агуэро из раздевалки вел прямую трансляцию в Instagram, которую смотрели около полумиллиона человек. Игроки пели "А теперь момент тишины для…", когда Серхио сказал "Камавинга". А затем добавил "Caro de pinga", что с испанского переводится как "ч*еноголовый", сообщает Marca .

Напомним, кум Лионеля Месси год назад объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Со сборной Аргентины он становился обладателем Кубка Америки в 2021 году.

Серхио Агуэро поет о CAMAVINGA в Instagram, празднуя победу на чемпионате мира в раздевалке Аргентины с Месси pic.twitter.com/LI7L4MHxXt — CC RLCOUT (@CalcioChelseaFC) 18 декабря 2022 г.