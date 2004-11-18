Агуэро вошел в тройку игроков АПЛ по интересному показателю

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро стал лишь 3 игроком, забившим 150 голов за один клуб в АПЛ.

Серхио Агуэро отметился в матче 11 тура АПЛ против Саутгемптона. Таким образом, аргентинец имеет на счету уже 150 голов за "горожан" в АПЛ.

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Аргентинец стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить такое количество голов за один клуб в матчах чемпионата Англии.

Агуэро перешел в Ман Сити из Атлетико летом 2011 года и за это время трижды стал победителем АПЛ, а также однажды вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю турнира Реалу.

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