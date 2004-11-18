toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - САУТГЕМПТОН

Агуэро вошел в тройку игроков АПЛ по интересному показателю

18:11 109 Читати українською
Агуэро вошел в тройку игроков АПЛ по интересному показателю
Серхио Агуэро / соцсети

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро стал лишь 3 игроком, забившим 150 голов за один клуб в АПЛ.

Серхио Агуэро отметился в матче 11 тура АПЛ против Саутгемптона. Таким образом, аргентинец имеет на счету уже 150 голов за "горожан" в АПЛ.

Манчестер Сити – Саутгемптон: отчет в матче АПЛ

Аргентинец стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить такое количество голов за один клуб в матчах чемпионата Англии.

Агуэро перешел в Ман Сити из Атлетико летом 2011 года и за это время трижды стал победителем АПЛ, а также однажды вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю турнира Реалу.

Манчестер Сити может включить Зинченко в соглашение о трансфере игрока, который станет заменой Фернандиньо

Англия11 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Саутгемптон: Воскресенье 04 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 1
Саутгемптон
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Саутгемптон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Черноморец
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук