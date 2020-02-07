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Агуэро установил очередное историческое достижение в АПЛ

14:32 56 Читати українською
Агуэро установил очередное историческое достижение в АПЛ
Серхио Агуэро / Твиттер Манчестер Сити

Лучший нападающий "горожан" Серхио Агуэро получил в свою копилку еще один приз.

Аргентинский форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро побил очередной рекорд в чемпионате Англии. Новым достижением 31-летнего футболиста стал безоговорочный триумф среди лучших игроков месяца за всю историю английского первенства, сообщает официальный Твиттер клуба.

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Агуэро, забив в прошлом месяце за "горожан" шесть голов в трех матчах, был признан лучшим игроком января в АПЛ. Эта победа стала для игрока уже седьмой в карьере – ранее он получал подобное признание в октябре 2013 г., ноябре 2014 г., январе и апреле 2016 г., январе 2018 г. и феврале 2019 г. По этому показателю он опередил экс-хавбека Ливерпуля Стивена Джеррарда и форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Среди других претендентов на приз были: Алиссон и Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Абдулай Дукур (Уотфорд), Джек Грилиш (Астон Вилла), Айозе Перес (Лестер) и Джек Стивенс (Саутгемптон).

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