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Агуэро скопировал прежний имидж Месси перед манчестерским дерби

16:27 119 Читати українською
Агуэро скопировал прежний имидж Месси перед манчестерским дерби
Серхио Агуэро / Фото ФК Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро поэкспериментировал с прической перед матчем против Манчестер Юнайтед.

30-летний аргентинский нападающий решил сменить имидж перед важным матчем в чемпионате Англии.

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Агуэро покрасил волосы в пепельный цвет. Возможно, надеется, что это на фарт и позволит ему отличиться в воротах МЮ в ближайшем матче.

Стоит отметить, что в такой же цвет несколько лет назад красился кум Серхио Лионель Месси.

Напомним, центральный поединок 12-го тура АПЛ Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится завтра, 11 октября, начало в 18:30.

Thank you @alan_beak and @georgie.mathers ! ????

Допис, поширений Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun)

Англия12 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 11 ноября 2018

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Англия Лионель Месси Лионель Месси Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
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