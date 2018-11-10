Агуэро скопировал прежний имидж Месси перед манчестерским дерби

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро поэкспериментировал с прической перед матчем против Манчестер Юнайтед.

30-летний аргентинский нападающий решил сменить имидж перед важным матчем в чемпионате Англии.

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Агуэро покрасил волосы в пепельный цвет. Возможно, надеется, что это на фарт и позволит ему отличиться в воротах МЮ в ближайшем матче.

Стоит отметить, что в такой же цвет несколько лет назад красился кум Серхио Лионель Месси.

Напомним, центральный поединок 12-го тура АПЛ Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится завтра, 11 октября, начало в 18:30.