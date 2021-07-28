Аргентинец прошел курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава, сообщает Diario Sport.

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Этот экспериментальный метод лечения хряща проводится исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. Агуэро стал не первым спортсменом, который решился на подобный шаг – ранее этот курс проходили баскетболист По Газоль, теннисист Рафаэль Надаль, легенда Барселоны Карлес Пуйоль, а также Мартин Эдегор и Эрик Ламела.

Напомним, этим летом Агуэро на правах свободного агента перешел из Манчестер Сити в Барселону.

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