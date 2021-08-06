Новоиспеченная звезда Барселоны Серхио Агуэро мечтал поиграть в одном клубе со своим кумом.

Серхио Агуэро имеет серьезные претензии к боссам каталонского клуба из-за ухода Лионеля Месси, сообщает TNTSports.

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Экс-форвард Манчестер Сити летом присоединился к Барсе на правах свободного агента, и Лионель был одним с факторов перехода Серхио. Стоит отметить, что Месси является также крестным отцом сына Агуэро.

Напомним, Лионель попрощался с "блаугранас" после 17 лет в клубе, стороны не смогли согласовать финансовые детали нового контракта.

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