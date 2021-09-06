Агуэро рассекретил разницу в отношении к тренировкам в Барселоне и Манчестер Сити
15:04 - Читати українською
Нападающий Барселоны Серхио Агуэро был удивлен организационными моментами в каталонском клубе.
"В Манчестере все игроки прибывали на базу за полтора часа до тренировки, а здесь – за полчаса.
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Я решил, что приеду по крайней мере за час и пойду в спортзал или попробую чем-то заняться. Но там не было никого! Все было закрыто, черт побери", – цитирует Агуэро sport.es.
Напомним, 33-летний форвард перебрался в столицу Каталонии прошлым летом на правах свободного агента. Агуэро еще не дебютировал за Барселону, так как до сих пор длится его реабилитация после травмы.
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