В матче 12-го тура Примеры против Алавеса (1:1) 33-летнему нападающему стало плохо и он досрочно покинул поле из-за проблем с сердцем. Дальнейшее медицинское обследование принесло плохие новости.

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Как сообщает пресс-служба Барселоны, Агуэро будет недоступен минимум в течение ближайших трех месяцев, которые планируют посвятить его лечению и восстановлению. На старте сезона Серхио тоже пропустил три месяца – из-за травмы голени. В общей сложности аргентинец провел всего 5 матчей (один гол) за "блаугранас" после перехода из Манчестер Сити.

Но Серхио Агуэро – не единственная потеря Барсы. В лазарете еще находятся Жерар Пике, Педри, Мартин Брейтвейт и Серхи Роберто. Уже завтра, 2 ноября, команду Серхи Бархуана ожидает поединок Лиги чемпионов против Динамо в Киеве.

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