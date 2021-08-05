Нападающий Барселоны Серхио Агуэро начинает осваиваться в Испании после ухода из Манчестер Сити.

После переезда в Барселону Агуэро нуждался в автомобиле, чтобы иметь возможность добираться на тренировки. Аргентинец подошел к этому вопросу нескромно, приобретя роскошный Ferrari SF90 Stradale, сообщает Marca.

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Серхио выложил 679 тысяч евро за новый автомобиль. Интересно, что после ухода из Манчестер Сити, Агуэро разыграл внедорожник Range Rover Evoque между работниками английского клуба.

Напомним, этим летом Агуэро на правах свободного агента перешел из Манчестер Сити в Барселону.

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