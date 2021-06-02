Форвард пошел на значительные финансовые потери ради выступлений на Камп Ноу, сообщает Mundo Deportivo.

Ушел красиво: Агуэро на прощание раздал персоналу Манчестер Сити дорогие часы и разыграл свой Range Rover

"Блаугранас" в ходе переговоров попросили Агуэро, который зарабатывавшего в Манчестер Сити 23 млн евро в год, об уменьшении запросов. Как следствие, аргентинец будет зарабатывать в Барсе всего 6 млн в евровалюте. Другой претендент на Агуэро – туринский Ювентус – готов был платить ветерану значительно больше, но нападающий выбрал Каталонию ради выступлений вместе с Месси.

Напомним, что Серхио Агуэро официально перешел в Барселону 31 мая на правах свободного агента. До этого он провел 10 сезонов подряд в АПЛ.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує