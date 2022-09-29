Серхио Агуэро считает, что Хулиан Альварес лучше всего сможет проявить себя, если получит свободу действия.

Легенда Манчестер Сити Серхио Агуэро решил дать совет наставнику "горожан" Пепу Гвардиоле относительно использования в команде форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса. "Альварес действительно хорош. Он здорово смотрится, когда его не ограничивают в атаке. Я бы дал ему свободу действий, если бы я был на месте тренера. Я позволил бы ему играть свободно", – цитирует Агуэро Manchester Evening News, ссылаясь на интервью клубному телеканалу CityTV.

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Ранее Альварес утверждал, что он лучше всего проявляет себя, когда перемещается по всему фронту атаки. "Я всегда играл на разных позициях по всему фронту атаки. Я могу играть на флангах, могу действовать ближе к центру или менять позиции", – отмечал Альварес.

В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже 3 забитых мяча в составе Манчестер Сити.

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