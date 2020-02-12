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Агуэро попробовал себя в роли владельца Манчестер Сити

18:55 181 Читати українською
Агуэро попробовал себя в роли владельца Манчестер Сити
Серхио Агуэро с любимой Софией Кальзетти / Фото из открытых источников

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро решил побаловать себя небольшим отпуском посреди сезона.

Серхио Агуэро вместе со своей девушкой Софией Кальзетти посетил Абу-Даби.

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Любимая форварда Манчестер Сити сняла видео, на котором 31-летний в традиционном местном наряде развлекается в роскошном авто. Стоит отметить, что с 2008 года владельцами Сити являются именно представители ОАЭ во главе с президентом клуба Халдуном аль-Мубараком.

В текущем сезоне АПЛ Агуэро провел 19 матчей, в которых отметился 16-ю голами и тремя ассистами.

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@kunaguero rocking his new outfit @soficalzetti

Допис, поширений 433 (@433)

Допис, поширений Sofíα Cαlzetti (@soficalzetti)

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Англия Видеоновости Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити
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