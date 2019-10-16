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Агуэро попал в ДТП – машина форварда Манчестер Сити разбита

19:09 214 Читати українською
Агуэро попал в ДТП – машина форварда Манчестер Сити разбита
Серхио Агуэро / Фотоколлаж Daily Express

Никто не сомневается в бомбардирских качествах Серхио Агуэро, но мастерство вождения автомобилем стоит улучшить.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро ехал на своем автомобиле на тренировку команды и попал в аварию, сообщает Mirror Football.

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К счастью, 31-летний аргентинец остался целым, ему даже не пришлось проходить медицинский осмотр. Зато Range Rover Серхио требует хорошего осмотра механиков. Судя по фото после ДТП, Агуэро еще не скоро оседлает своего железного коня.

В текущем сезоне АПЛ Серхио провел 8 матчей, в которых отличился 8-ю голами и двумя ассистами.

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