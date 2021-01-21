Агуэро подхватил коронавирус
Форвард английского Манчестер Сити Серхио Агуэро стал очередной жертвой новой вспышки пандемии COVID-19.
Ветеран "горожан" объявил о болезни в своем твиттере.
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"Я ушел на самоизоляцию после близкого контакта с больным. Последний тест на COVID-19, который я сдал, оказался положительным. Я имел определенные симптомы, и уже выполняю предписания врача для выздоровления. Берегите себя", – написал аргентинец.
Напомним, что недавно в лагере Манчестер Сити была вспышка коронавируса. Тогда наставник "горожан" Пеп Гвардиола вынужден был работать без нескольких ведущих исполнителей.
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