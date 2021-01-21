Ветеран "горожан" объявил о болезни в своем твиттере.

Легендарный Рауль подхватил коронавирус

"Я ушел на самоизоляцию после близкого контакта с больным. Последний тест на COVID-19, который я сдал, оказался положительным. Я имел определенные симптомы, и уже выполняю предписания врача для выздоровления. Берегите себя", – написал аргентинец.

Напомним, что недавно в лагере Манчестер Сити была вспышка коронавируса. Тогда наставник "горожан" Пеп Гвардиола вынужден был работать без нескольких ведущих исполнителей.

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