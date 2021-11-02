У форварда Барселоны Серхио Агуэро есть серьезные опасения относительно своей дальнейшей футбольной карьеры. Сейчас у него проблемы со здоровьем.

Аргентинский нападающий остался без футбола минимум на 3 месяца после того, как его заменили в матче 12-го тура Примеры против Алавеса из-за тахикардии. Это очень разочаровало Агуэро.

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Как сообщает Sport.es , сейчас 33-летний игрок опасается, что проблемы с сердцем не позволят ему продолжить выступления в профессиональном футболе. Следовательно, ближайшие родственники отчаянно поддерживают его в один из самых трудных моментов карьеры.

На публике Серхио более сдержан. "Я здоров и позитивно настроен, чтобы пройти необходимый процесс реабилитации. Хочу поблагодарить всех за поддержку и любовь, которые делают меня сильнее", – написал он в Twitter.

Напомним, Серхио Агуэро перебрался из Манчестер Сити в Барселону только летом. Аргентинец пропустил первые три месяца сезона из-за травмы, после чего провел 165 минут в 5 встречах и забил один мяч.

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