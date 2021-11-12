"На фоне слухов хочу сообщить, что я следую всем указаниям врачей клуба, регулярно прохожу тесты. Мы будем следить за моим восстановлением в течение 90 дней. Сохраняю оптимизм", – написал Агуэро в Twitter.

Агуэро рискует попрощаться с футболом – анализы форварда Барселоны неутешительны

Напомним, в матче 12-го тура Примеры против Алавеса у Серхио случился приступ тахикардии. Врачи не исключают, что 33-летнему аргентинцу придется попрощаться с профессиональным футболом.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Агуэро провел всего 4 матча.

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