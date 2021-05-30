Барселона вскоре должна объявить сразу о трех трансферах. За один из них не придется платить.

Как известно, у Барселоны серьезные проблемы с финансами, поэтому правление во главе с Жоаном Лапортой активно и успешно работает на рынке свободных агентов.

Лапорта анонсировал первые трансферы Барселоны

Вскоре примеряет сине-гранатовую футболку Серхио Агуэро. Форвард Манчестер Сити в течение нескольких последующих часов прибудет в Барселону для прохождения медосмотра. Контракт на два сезона уже подписан, утверждает Фабрицио Романо.

Кроме аргентинца, в столицу Каталонии вернется еще один игрок "горожан" – Эрик Гарсия. Третьим новичком должен стать Джординьо Вейналдум. Соглашение по нидерландцу будет закрыто в течение нескольких дней. Добавим, что у всех трех игроков завершились контракты с клубами – Манчестер Сити и Ливерпулем соответственно.

Кінець циклу в Барселоні: Лапорта оголошує війну "священним коровам", драма Грізманна, майбутнє Мессі та Кумана