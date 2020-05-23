Агуэро останется в Манчестер Сити – агент звездного форварда опроверг интерес со стороны Интера

Эрнан Регуера, агент форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро, рассказал о будущем своего клиента.

"Контракт Агуэро рассчитан до лета 2021, и у него нет никаких шансов покинуть клуб до сих пор.

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Что будет после этого, посмотрим. Я не общался с Интером, поскольку Агуэро счастлив в Манчестер Сити и не собирается менять клуб", – цитирует агента FCInterNews.it.

Напомним, звездный аргентинец защищает цвета "горожан" с 2011 года. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провел 22 матча, в которых отметился 16-ю голами и тремя ассистами.

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