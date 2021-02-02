"Агуэро все еще не тренируется на поле. Вчера он начал немного двигаться, но ему понадобится несколько недель, чтобы вернуться.

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Он сдал отрицательный тест на коронавирус, это самое главное. Он снова здоров, и теперь он сможет вернуться. Нам это важно, ведь он наш лучший бомбардир", – цитирует Гвардиолу AFP.

Последний раз Серхио выходил на поле еще 3 января. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провел всего 5 матчей.

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