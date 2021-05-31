Агуэро официально перешел в Барселону
17:13 - Читати українською
"Сине-гранатовые" завершили подписание Серхио Агуэро, который покинул Манчестер Сити на правах свободного агента.
Аргентинский форвард уже прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом, который рассчитан до 30 июня 2023 года. Сумма отступных за Агуэро составляет 100 млн евро, информирует официальный сайт Барселоны.
32-летний нападающий перешел в ряды "сине-гранатовых" на правах свободного агента, ведь его контракт с Манчестер Сити истекал 30 июня. Агуэро стал первым новичком Барселоны в межсезонье – ожидается, что 1 июня его пути пойдет защитник Эрик Гарсия, который тоже перейдет из Манчестер Сити в качестве свободного агента.
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