"Барселона – это лучший клуб мира, поэтому, как мне кажется, я принял хорошее решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Конечно, переход сюда – это шаг вперед для моей карьеры.

Агуэро официально перешел в Барселону

Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде выигрывать трофеи. Самое главное – я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет достигать успехов, то я буду счастлив. Постараюсь сделать все, чтобы до конца следующего сезона мы имели трофеи.

Я буду отдавать все силы. Надеюсь, болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой. Я готов изменить свой стиль игры ради Барсы. Надеюсь, помогу команде своим опытом", – цитирует Агуэро Marca.

Напомним, "блаугранас" подписали Серхио на правах свободного агента из Манчестер Сити. Контракт аргентинца с Барселоной рассчитан до июня 2023 года, а сумма отступных составляет 100 млн евро.

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