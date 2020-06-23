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Агуэро нуждается в операции – Гвардиола опасается диагноза форварда Манчестер Сити

12:42 - Читати українською
Агуэро нуждается в операции – Гвардиола опасается диагноза форварда Манчестер Сити
Серхио Агуэро / Фото ФК Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро получил повреждение в поединке 30-го тура АПЛ против Бернли (5:0).

22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден
 
22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден

"У Серхио что-то с коленом. Позже мы узнаем больше о тяжести его травмы. В прошлом месяце он чувствовал боль в колене. Посмотрим. Я не врач, но повреждение Агуэро выглядит не очень хорошо", – рассказал Гвардиола после матча для Sky Sports.

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Однако, отец аргентинского форварда уже дал более пугающий вывод: "Я разговаривал с ним. У него травма мениска, от которой он страдал в течение недели. Я рассчитываю, что он будет прооперирован в Барселоне в четверг или пятницу, как и в прошлый раз".

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провел 24 матча, в которых отличился 16-ю голами и 4-мя ассистами.

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Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Бернли Серхио Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити
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