Агуэро не включил Марадону в сборную аргентинцев – Диего является бывшим тестем форварда Манчестер Сити

Похоже, отношения Серхио Агуэро с бывшим тестем далеки от идеальных.

Нападающий Манчестер Сити по просьбе Тьерри Анри во время прямого эфира в Instagram сформировал команду из 5-ти лучших аргентинских футболистов. В ворота Агуэро поставил Хермана Бургоса, а в список полевых игроков вошли Оскар Руджери, Хуан Роман Рикельме, Лионель Месси и Карлос Тевес, сообщает TyC Sports.

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Сначала Агуэро включил в команду мечты и себя, но после замечания об отсутствии Рикельме решил, что будет тренером воображаемой сборной. Заметим, что в списке 31-летнего Куна не нашлось места Диего Марадоне, который стал главным героем победного для Аргентины ЧМ-1986, а затем тренировал национальную команду.

К слову, Марадона является бывшим тестем Серхио. Агуэро был женат на дочери Диего, которая в 2009-м родила ему сына Бенджамина.

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