"У него всегда будет голевой инстинкт. Он провел 3-4 тренировки, и все было хорошо. Серхио сыграл 25 минут против Марселя и сразу же забил.

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Впрочем, все должно происходить постепенно. Мы должны посмотреть, какой будет его реакция после матча. Может ли Агуэро выйти на матч против Манчестер Юнайтед в АПЛ? Нет", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Добавим, что Серхио Агуэро провел всего 5 матчей в текущем сезоне и отметился двумя голами.

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