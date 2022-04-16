Аргентинец объявил о начале сотрудничества с Disney Plus и ESPN. Лишь прошлым летом Серхио на правах свободного агента перешел из Ман Сити в Барсу, но из-за проблем с сердцем был вынужден завершить карьеру игрока.

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"Вы уже знаете, каким я был на футбольном поле и с какой самоотдачей я подходил к своей карьере, в каждом из клубов, за которые я играл, и в сборной Аргентины. Все они позволили мне развиваться, расти и показывать себя таким, каким я являюсь На этом новом этапе своей жизни я хотел найти место, где я тоже могу применить ту же формулу.

Присоединение к компании уровня Disney идеально подходит для этого поиска. Мы думаем схожим образом, и все проекты, которые мы видим для Disney, ESPN, Disney+ и Star+ увлекательны. Мы собираемся сделать многое-чего для нескольких платформ. Я очень рад этому соглашению и готов к работе", – объяснил свой выбор Агуэро.

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