Агуэро на пороге сюрреалистического побега из Барселоны – форвард вылетел до ноября и рассматривает отвратительный план
Испанская Барселона приблизилась к одному из крупнейших трансферных провалов в кадровой истории клуба. Бежать с Камп Ноу готов нападающий Серхио Агуэро.
Аргентинец рассматривает вариант с аннулированием контракта с "блаугранас", сообщает журналист Сике Родригес в своем твиттере.
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Накануне Агуэро получил травму и может пропустить длительный срок. Несмотря на первые оптимистичные прогнозы (2-3 недели), ветеран на самом деле может вылететь до ноября. Это повышает шансы на досрочное завершение сотрудничества с Барсой. Такое желание появилось после ухода Месси.
Агуэро с агентом в минувшую пятницу якобы провел переговоры с боссами каталонцев, обсуждая свой уход еще до дебютного матча в составе Барселоны. Если Барса не отпустит опытного нападающего, то он может умышленно "накапливать" травмы.
Напомним, что Серхио Агуэро заключил 2-летний контракт с "блаугранас" в начале лета. Соглашением предусмотрена зарплата в размере 5 млн евро за сезон.
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