Опытный аргентинец не поможет "горожанам" на старте сезона, сообщает Sky Sports.

Гвардиола впервые прокомментировал проваленный трансфер Месси в Манчестер Сити

Из-за травмы колена Агуэро пропустит ориентировочно еще 2 месяца. После рестарта сезона 2019/20 он сыграл лишь 55 минут в АПЛ, а затем был прооперирован. По тогдашним прогнозам врачей, аргентинский нападающий должен был вернуться к работе в начале сентября.

В прошлом сезоне Серхио Агуэро провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча. Дебютный матч нового сезона Манчестер Сити проведет в понедельник, 21 сентября, против Вулверхэмптона на выезде.

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