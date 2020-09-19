Агуэро может пропустить еще 2 месяца из-за травмы
Процесс восстановления форварда английского Манчестер Сити Серхио Агуэро рискует затянуться.
Опытный аргентинец не поможет "горожанам" на старте сезона, сообщает Sky Sports.
Гвардиола впервые прокомментировал проваленный трансфер Месси в Манчестер Сити
Из-за травмы колена Агуэро пропустит ориентировочно еще 2 месяца. После рестарта сезона 2019/20 он сыграл лишь 55 минут в АПЛ, а затем был прооперирован. По тогдашним прогнозам врачей, аргентинский нападающий должен был вернуться к работе в начале сентября.
В прошлом сезоне Серхио Агуэро провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча. Дебютный матч нового сезона Манчестер Сити проведет в понедельник, 21 сентября, против Вулверхэмптона на выезде.
"Ярмоленко – лучший с отрывом, это будет трансфер по дешевке": украинец очаровал фанатов Вест Хэма и вызвал бурю