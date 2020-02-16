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Агуэро может покинуть Англию – на форварда охотятся два гранда

18:54 160 Читати українською
Агуэро может покинуть Англию – на форварда охотятся два гранда
Серхио Агуэро / Reuters

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро уже имеет предложения от топ-клубов после дисквалификации "горожан" из Лиги чемпионов.

Реал и Атлетико попытаются подписать Серхио Агуэро в летнее трансферное окно, сообщает AS.

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По информации издания, два мадридских клуба намерены вести борьбу за аргентинца, который может покинуть Манчестер Сити в связи с двухлетним отстранением от участия в Лиге чемпионов. Контракт аргентинца с "горожанами" заканчивается в 2021 году, и скорее всего, форвард не продолжать соглашение.

К слову, в текущем сезоне Агуэро забил 21 мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за Манчестер Сити.

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