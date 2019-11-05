Агуэро: Ливерпуль – единственный соперник в АПЛ, который может нам навредить

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро признался, что Ливерпуль не является самым принципиальным соперником "горожан" в АПЛ.

"Может, игры с Ливерпулем – это классика для телевидения, но не для нас. Настоящая классика – это матчи против Юнайтед.

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Ливерпуль всегда был сложным соперником, но, когда я пришел, командой, с которой мы боролись за титул, был Манчестер Юнайтед. К тому же не стоит списывать со счетов и Челси.

Однако в течение последних четырех сезонов Ливерпуль стал грозной силой и теперь борется с нами за победу в Премьер-лиге. Это единственная команда в чемпионате, которая способна нам навредить. Они уже долгие годы стремятся за чемпионством. В прошлом сезоне у них не получилось осилить весь путь, поэтому теперь они полны энтузиазма", – цитирует Агуэро France Football.

После 11-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Манчестер Сити на 6 очков.

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