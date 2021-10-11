Форварды Барселоны Серхио Агуэро и Усман Дембеле провели тренировку в общей группе "блаугранас", сообщает официальный сайт клуба.

Агуэро вместо Барселоны мог оказаться в Ювентусе

Оба еще не появлялись на поле в нынешнем сезоне. Француз перенес операцию в начале лета, а Серхио травмировал голень после перехода в Барсу и еще не имел возможности дебютировать.

Напомним, Агуэро покинул Манчестер Сити на правах свободного агента. Ожидается, что кум Месси впервые появится на поле в футболке Барсы 17 октября в матче против Валенсии.

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