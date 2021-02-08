Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро еще не определился, где начнет следующий сезон.

Серхио Агуэро инициирует встречу с боссами Манчестер Сити, чтобы определиться относительно своего будущего, сообщает The Athletic.

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Стороны спокойно оценивают ситуацию с тем, что контракт 32-летнего аргентинца завершается уже летом и готовы к любому развитию событий. В лагере Сити знают, что Серхио уже получил ряд предложений по трудоустройству.

Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011-го. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро из-за травм провел всего 5 матчей.

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