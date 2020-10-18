Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро отметился не слишком корректным поведением в матче против Арсенала (1:0).

Аргентинец позволил себе грубость в адрес лайнсвумен Шианн Мэйси, информирует The Sun.

Манчестер Сити – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча

Агуэро требовал аут в свою пользу, однако рефери указала флажком в сторону ворот Манчестер Сити. Звезда "горожан" схватил Мэйси за шею, за что вполне мог получить желтую или красную карточку. Впрочем, главный арбитр матча Крис Кавана оставил этот эпизод без внимания.

Напомним, Манчестер Сити одержал минимальную победу над Арсеналом и вырвался на девятую строчку АПЛ.

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