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Агуэро, Фирмино, Пукки и еще 3 игрока претендуют на звание лучшего в АПЛ в августе

16:15 22 Читати українською
Агуэро, Фирмино, Пукки и еще 3 игрока претендуют на звание лучшего в АПЛ в августе
Агуэро, Фирмино, Пукки и еще 3 игрока претендуют на звание лучшего в АПЛ в августе

Сразу три футболиста в списке представляют Манчестер Сити.

Английская Премьер-лига назвала 6 футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата в августе.

В списке номинантов сразу 3 игрока представляют действующих чемпионов – Манчестер Сити. К ним присоединился форвард Ливерпуля Фирмино, полузащитник Бернли Барнс и дебютант Премьер-лиги в составе Норвича Теему Пукки, ставший сенсацией начала чемпионата.

Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе

Серхио Агуеро (Манчестер Сити)
Эшлт Барнс (Бернли)
Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
Роберто Фирмино (Ливерпуль)
Теему Пукки (Норвич)
Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Ярмоленко лидирует в голосовании за лучший гол Вест Хэма в августе

Проголосовать за своего фаворита можно на сайте Премьер-лиги по ссылке.

После 4 стартовых туров лишь Ливерпуль идет в турнирной таблице АПЛ без потери очков. Манчестер Сити – второй и отстает на 2 очка.

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Теги
Англия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Теему Пуккі Теему Пуккі Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Роберто Фирмино Роберто Фирмино Эшли Барнс Эшли Барнс Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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