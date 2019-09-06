Агуэро, Фирмино, Пукки и еще 3 игрока претендуют на звание лучшего в АПЛ в августе

Сразу три футболиста в списке представляют Манчестер Сити.
Английская Премьер-лига назвала 6 футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата в августе.
В списке номинантов сразу 3 игрока представляют действующих чемпионов – Манчестер Сити. К ним присоединился форвард Ливерпуля Фирмино, полузащитник Бернли Барнс и дебютант Премьер-лиги в составе Норвича Теему Пукки, ставший сенсацией начала чемпионата.
Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе
Серхио Агуеро (Манчестер Сити)
Эшлт Барнс (Бернли)
Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
Роберто Фирмино (Ливерпуль)
Теему Пукки (Норвич)
Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
Ярмоленко лидирует в голосовании за лучший гол Вест Хэма в августе
Проголосовать за своего фаворита можно на сайте Премьер-лиги по ссылке.
После 4 стартовых туров лишь Ливерпуль идет в турнирной таблице АПЛ без потери очков. Манчестер Сити – второй и отстает на 2 очка.