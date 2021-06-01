"Я думаю, что Лео продолжит выступать в Барселоне и в следующем сезоне. Я надеюсь поиграть с ним здесь – в Барселоне. Я знаю его хорошо, мы хорошие друзья", – цитирует Агуэро Фабрицио Романо.

Агуэро официально перешел в Барселону

Заметим, будущее Лионеля Месси до сих пор неопределенно, а контракт заканчивается уже 30 июня. Правда, по сообщениям авторитетных СМИ, аргентинец все же продолжит свои выступления в столице Каталонии.

Что касается Серхио, то он накануне стал первым новичком "блаугранас" в это межсезонье. Его контракт рассчитан до июня 2023 года, а сумма отступных составляет 100 млн евро.

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