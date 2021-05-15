Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро все ближе к подписанию контракта с Барселоной. По информации журналиста Николы Скиры, стороны уже определились со сроками сотрудничества и заработной платой игрока.

Агуэро дал согласие на переход в Барселону – трансфер состоится после финала Лиги чемпионов

Следовательно, соглашение будет рассчитано на два года, а сам футболист будет зарабатывать 8 млн евро в год. Представителям остается согласовать последние детали перехода.

Напомним, контракт Агуэро с Манчестер Сити истекает летом. Клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе "горожан" с 2011 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Агуэро выиграл вместе с Манчестер Сити 5 чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.

Каральні дербі Італії, фінал 150-річної марки якості та ще одне іспанське Класіко: топ-5 матчів євровікенду